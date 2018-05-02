عمومية البنك المصرى الخليجى تقر خطة التخارج من 5 شركات تابعة

البنك المصري الخليجي 669

شريف عمر



أقرت الجمعية العمومية للبنك المصرى الخليجى، خطة البنك فى التخارج من 5 شركات تابعة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، والصناعة.



وأعلن البنك اليوم الأربعاء، عن موافقة الجمعية العمومية على بيع حصة البنك فى شركة هامنز للصناعات التكنولوجية الالمانية والبالغة 21.8 الف سهم، تمثل 71.5% من رأس المال، مع الانتظار لحين صدور تقرير المستشار المالى المستقل، كما وافقت الجمعية على بيع حصة البنك فى شركة مصر لصناعات الكباسات والبالغة 70 الف سهم تمثل 5.9% من رأس المال، مع الانتظار لحين صدور تقرير المستشار المالى المستقل.



وأقرت الجمعية العمومية عقد بيع حصة البنك فى شركة مجمع اليكس للمنتجات الغذائية، والبالغة 12.441 الف سهم، تمثل 26.66 من رأسمالها، مع الانتظار لحين صدور تقرير المستشار المالى المستقل، وأقرت أيضاً بيع حصة البنك فى شركة اليكس فيش لتصنيع الاسماك، والبالغة 12.413 ألف سهم، تمصل 26% من رأس المال، بجانب بيع مساهمة البنك بشركة مصر امريكا للمستلزمات الطبية والبالغة 5935 سهم تمثل 99.4% من رأسمال المال، مع الانتظار لحين انتهاء تقرير المستشار المالى المستقل.



ووافقت الجمعية العمومية على تقديم خدمات لشركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية، لحين استكمال الهيكل الادارى لها، بجانب توقيع عقد وديعة مساندة من شركة مصر للتأمين بقيمة 800 مليون جنيه، وأخيراً عقد تسهيل مبرم مع البنك الاوروبى للاستثمار، يتم بموجبه منح البنك تسهيل بقيمة 20 مليون دولار.



ووفقاً لبيانات سابقة من المصرى الخليجى، فالبنك استخدم كامل متحصلات الاكتتاب البالغة 26.5 مليون دولار، في افتتاح 6 أفرع جديدة، وتدعيم القاعدة الرأسمالية، بما عزز قدرتها على زيادة القروض الممنوحة.



ويبلغ رأسمال البنك الحالي، 342.8 مليون دولار، موزعاً على 342.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها دولار واحد لكل سهم، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على اجراء زيادة ثانية لرأس المال لتصل الى 365.36 مليون دولار.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك خلال 2017، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 35.42%، بعد تحقيق ربحاً بقيمة 517.33 مليون جنيه، مقابل 382.02 مليون جنيه في 2016، واستفاد البنك من تحقيق قفزة في عائد القروض 6.66 مليار جنيه، مقارنةً بـ 3.54 مليار جنيه في 2016.



ويستهدف المصرى الخليجى تحقيق أرباحاً بقيمة 575 مليون جنيه خلال العام الحالى.

