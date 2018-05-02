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سيـــاســة
مكرم أحمد: لن نسمح بالنيل من العلاقات المصرية السودانية
الأربعاء 02 مايو 2018 04:03 م
السيسي والبشير 2
أخر الأخبار
السيسي والبشير 2
أ ش أ
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن العلاقات المصرية السودانية عميقة عمق نهر النيل وضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وأن المجلس لن يسمح لأي صوت إعلامي داخل مصر بإهانة أو الانتقاص من قيمة العلاقات بين شطري وادي النيل.
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام -خلال لقائه وفدا من القيادات الإعلامية والصحفية السودانية اليوم الأربعاء- إن شعب مصر والسودان تؤرقه الحالة العامة للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والتي شابتها مؤخرا بعض الخلافات وأثرت عليها بعض القضايا العالقة بين البلدين, وبالتالي فإن دور القائمين على الإعلام في البلدين العمل على تجاوز هذه الخلافات وعدم تصعيدها, وإيجاد الطرق المثلى لدعم العلاقات السياسية لتصل إلى نفس قوة العلاقات بين الشعبين وتصب في مصلحتهما.
وأشار إلى أن المجلس اتخذ موقفا حازما فيما يتعلق بما بدر من بعض وسائل الإعلام في مصر من انتقاد للسودان والانتقاص من قيمة وحجم العلاقات بين البلدين, مؤكدا أن مصر بشكل عام والمجلس بشكل خاص له موقف واضح ومعلن وهو رفض أي تجاوزات تجاه شطر وادي النيل الجنوبي, وهو ما أسفر عن إسكات جميع الألسنة التي تطاولت على السودان.
وشدد على أن المجلس, بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الإعلام في مصر, يرحب بسماع ملاحظات الوفد السوداني ومناقشتها بشكل بناء من أجل تخطي أي خلافات بين البلدين على المستوى الإعلامي, مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسودان أكبر وأقوى من أن يتدخل فيها طرف ثالث سواء كان عربي أو أجنبي.
وأكد ضرورة التركيز على دور الإعلام في البلدين الشقيقين في تجاوز السحب العابرة التي قد تشوب العلاقات بينهما, والتمسك في وقت الأزمات بخيط الضوء الذي يساهم في تجاوز الأزمات وتحقيق تطلعات الشعبين في إيجاد علاقات سياسية قوية تتناسب مع متانة العلاقات بين شعبي وادي النيل.
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