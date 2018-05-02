صندوق تنمية التكنولوجيا يسعى للتخارج من 18 شركة تابعة خلال عامين

المصرية للاتصالات تحصل على عائد 19.8 مليون جنيه من الاستثمار بالصندوق





شريف عمر :

يسعى صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات المصرى TDF - الذى تديره شركة Ideavelopers التابعة لـ "المجموعة المالية هيرمس"، لإنهاء مساهمته فى 18 شركة تابعة، فى أعقاب الحصول على موافقة المساهمين الرئيسيين بتصفية صندوقى استثمار التكنولوجيا بحجم 265 مليون جنيه.

وقال أمين خير الدين، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ان المساهمين الرئيسيين وافقوا على تصفية صندوقى الاستثمار الخاصين بتنمية التكنولوجيا، بعد ضخ كامل الاستثمارات فى نحو 22 استثمار رئيسي.

وأشار خير الدين فى تصريحات خاصة لـ "المال" الى أن الصندوقين يستثمران حالياً فى 18 استثمار، وسيتم التخارج منهم خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى أن اتفاق المساهمين يسمح لادارة الصندوق لتنفيذ التخارج خلال المدة التى تراها مناسبة، بما يعنى أن تصفية الصندوقين قك تتم خلال عامين او أكثر.

ونوه الى أن الادارة تراهن على وجود استثمارات قوية للصندوقين بحو 3 او 4 شركات تابعة من الحجم الكبير، وهو ما تركز عليه فى الحصول على عوائد استثمار جيدة للمساهمين، رافضاً الكشف عنها.

وأشار الى أن الشركة ترغب فى تكرار الصفقة الناجحة بالتخارج من شركة فورى للمدفوعات الاليكترونية، عبر اتمام التخارجات المنتظرة بالشركات التابعة.

يذكر ان تحالف من المستثمرين الأجانب منهم صندوق الاستثمار المصري الأمريكي (Egyptian American Enterprise Fund) وهيليوس إنفستمنت بارتنرز (Helios Investment Partners) – بالنيابة عن الصناديق التي تقدم لها المشورة – وصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمارات طويلة الأجل (MENA Long-Term Value Fund)، قد استحوذ على شركة فورى للمدفوعات الالكترونية بقيمة بلغت تقريبًا 100 مليون دولار فى نوفكبر 2015، عبر شراء حصة تمثل 70% من رأسمالها، والذى كان صندوق تنمية التكنولوجيا يسيطر على الحصة الأكبر بها.

يشار الى أن الشركة تملك صندوقي استثمار تم طرحهما مطلع القون الجديد باستثمارات 60 مليون دولار، موزعة ما بين 10 مليون للصندوق الاول، و 60 مليون دولار للصندوق الثانى، مع العلم أن القيمة الاجمالية للصندوقين تعادل 265 مليون جنيه فى وقت الطرح.

وأكد خير الدين، اهتمام الشركة بالتخارج من الاستثمارات التابعة عبر بيعها لمستثمر استراتيجي، أو مجموعة مستثمرين ماليين، مشيراً إلى أن الشركة لا تهتم بالطرح فى البورصة بسبب طول الاجراءات اللازمة للتنفيذ بجانب ارتفاع التكلفة المالية.

وكان خير الدين قال سابقاً لـ المال أن قيمة استثمارات الصندوق تقارب 410 ملايين جنيه، كما تم توزيع أرباح للمساهمين بنحو 100 مليون جنيه، بنهاية العام الماضى.

وعلمت المال أن المصرية للاتصالات تساهم بنحو 46.15% من رأسمال الصندوقين بقيمة مساهمة بلغت 60 مليون جنيه، وحصلت المصرية على ايراد بنحو 19.8 ملوين جنيه عائداً للمساهمة فى الصندوق منذ التأسيس فى 2003 وحى نهاية العام الماضى.

وأكد أن الشركة تتلقى اهتمامات مستمرة من المساهمين وصناديق الاستثمار الاجنبية للاستحواذ على شركات تابعة للصندوقين، بما يعكس الاهتمام باختراق السوق المصرية.

ويتكون هيكل ملكية الصندوق من بنك الاستثمار "سى آى كابيتال"، الهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، وبنوك فيصل الإسلامى، مصر، مصر إيران، والمصرى لتنمية الصادرات، وشركة مصر للتأمين، واستثمر الصندوق منذ تأسيسه فى عدة شركات ابرزها "فورى" لحلول المدفوعات الألكترونية، و"نفسك دوت كوم" و"أوفرنا" لخدمات التسوق الألكترونى، و"نزال" للألعاب الاليكترونية، ودكتور بريدج.