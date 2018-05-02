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سيـــاســة
برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء بسبب أزمة الحديد والصلب
الأربعاء 02 مايو 2018 03:06 م
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
أخر الأخبار
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
ياسمين فواز
تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، ببيان عاجل وطلب استدعاء لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسبب أزمات شركات الحديد والصلب، التى تعاني منها الشركات الوطنية المصرية.
وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب رئيس مجلس النواب، بتوجيه طلب إحاطه واستدعاء رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات التى اتخذتها الوزارة من أجل حماية مصانع الحديد والصلب المصرية من المستورد وتأثيره على المصانع الوطنية.
وطالب النائب ببيان من رئيس الحكومة حول ما هي الإجراءات الخاصة بتقديم دعم الغاز أو تخفيض سعره للمنتجين، للمساهمة فى تطوير الصناعات الحديدة فى مصر، بعد ارتفاع سعر الحديد إلى ما يقرب من 12 ألف جنيه، مما يؤثر فى عمليات التعمير والإسكان وبناء الوحدات السكنية وعمليات البناء والتطوير داخل بلادنا.
وشدد على ضرورة إحالة الطلب إلى لجنة الصناعة وعقد جلسة طارئية لحماية الصناعة الوطنية، بعدما قامت الحكومة بإدراج الشركات السعودية باعتبارها مورد لأسواق الحديد فى مصر، مما يعني بالإضرار بصناعة الحديد والصلب المصرية وإغراق الأسواق المصرية باستيراد حديد الشركات السعودية، مثل "الراجحي – الاتفاق – الزامل وسابك" باعتبارهم من أكبر الشركات المنتجة للحديد والصلب بالمملكة السعودية، مما يضر بمصالح الشركات المصرية الوطنية للحديد والصلب حيث أن المنافسة ظالمة.
وكشف أن الشركات السعودية ستحصل على سعر الغاز قيمة واحد دولار للمليون وحدة حرارية لإنتاج الحديد، فى الوقت الذي تدفع فيه المصانع المصرية والمنتجين 7 دولارات لنفس قيمة الوحدات الحريرية لإنتاج الحديد.
وتابع أن هذا الأمر يعرض الصناعة المصرية للحديد والصلب للخسائر، ويؤثر فى سوق العمل والبطالة وعلى الاستثمار المصري ومن ثم الاقتصاد الكلي للبلاد.
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