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بنـــوك
البنك المصرى الخليجى يعتزم التخارج من 5 شركات تابعة
الأربعاء 02 مايو 2018 02:46 م
المصرى الخليجى
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المصرى الخليجى
المال - خاص
أقرت الجمعية العمومية للبنك المصرى الخليجى، خطته للتخارج من 5 شركات تابعة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، والصناعة.
وأعلن البنك، اليوم الأربعاء، عن موافقة الجمعية العمومية على بيع حصة البنك فى شركة هامنز للصناعات التكنولوجية الألمانية والبالغة 21.8 ألف سهم، تمثل 71.5% من رأس المال، مع الانتظار لحين صدور تقرير المستشار المالى المستقل.
ووافقت الجمعية على بيع حصة البنك فى شركة مصر لصناعات الكباسات والبالغة 70 ألف سهم، تمثل 5.9% من رأس المال، مع الانتظار لحين صدور تقرير المستشار المالى المستقل.
وأقرت الجمعية العمومية عقد بيع حصة البنك فى شركة مجمع اليكس للمنتجات الغذائية، والبالغة 12.441 ألف سهم، تمثل 26.66 من رأسمالها، مع الانتظار لحين صدور تقرير المستشار المالى المستقل، وأقرت بيع حصة البنك فى شركة اليكس فيش لتصنيع الاسماك، والبالغة 12.413 ألف سهم، تمثل 26% من رأس المال، بجانب بيع مساهمة البنك بشركة مصر امريكا للمستلزمات الطبية والبالغة 5935 سهم تمثل 99.4% من رأسمال المال، مع الانتظار لحين انتهاء تقرير المستشار المالى المستقل.
ووافقت الجمعية العمومية على تقديم خدمات لشركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية، لحين استكمال الهيكل الادارى لها، بجانب توقيع عقد وديعة مساندة من شركة مصر للتأمين بقيمة 800 مليون جنيه، وأخيراً عقد تسهيل مبرم مع البنك الاوروبى للاستثمار، يتم بموجبه منح البنك تسهيل بقيمة 20 مليون دولار.
المصرى الخليجي
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