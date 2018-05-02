تأجيل دعوى جولدن بيراميدز ضد أوراسكوم للإنشاء إلى 14 مايو

رجب عزالدين





قالت شركة "جولدن بيراميدز بلازا"، إن دعواها المرفوعة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ضد شركتى أوراسكوم للإنشاء واتحاد المقاولين العالمية، تم تأجيلها لجلسة 14 مايو الجارى.





وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أجلت الإثنين الماضى، الدعوى المرفوعة لجلسة 14 مايو لحضور من له سلطة إجراء التسوية والتفاوض من الطرفين.





وأعلنت الشركة الأحد الماضى، عن تأجيل طلبها المقدم أمام إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لجلسة 30 إبريل بناء على طلب شركتى أوراسكوم للإنشاء واتحاد المقاولين العالمية.





وكدت الشركة، فى منتصف إبريل الجارى، أن محكمة النقض رفضت الطلب العاجل بوقف التنفيذ في الطعن المقدم على الحكم الصادر لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.





وتطعن الشركة في الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006، والصادر ضدها فى قضية سهل حشيش.

ورفضت المحكمة طلبًا عاجلًا للشركة فى 22 نوفمبر الماضي لإيقاف تنفيذ الحكم.





وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فى 3 مارس 2015، حكمًا لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء، وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع "جولدن بيراميدز".





وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافًا إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.





وسجلت الشركة صافى ربح قدره 409.2 ألف جنيه خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 475.9 ألف جنيه جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2016.