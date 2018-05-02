شركة سعودية تستثمر 500 مليون جنيه لتصنيع المنتجات الورقية ببرج العرب

الشركة المتحدة لصناعة الورق "Uniboard"



عبد الرازق: بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية والتقنية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين



محمد ريحان



كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن إحدى الشركات السعودية قررت ضخ استثمار جديد بمصر من خلال مشروع لتصنيع المنتجات الورقية باجمالى استثمارات 500 مليون جنيه كمرحلة أولى، ويضم 3 خطوط انتاج منها خط لانتاج شكائر الأسمنت.



وقال إن الشركة طلبت تخصيص مساحة 200 الف متر بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، لافتاً إلى انه من المخطط أن يتم بدء الانتاج من الخط الأول خلال عام ونصف العام من تخصيص الأرض.



ومن ناحية أخرى قام المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية –والمتواجد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الـ 16 - بزيارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية والتقنية وهى الهيئة المناظرة للتنمية الصناعية بالمملكة حيث استقبله قصى محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والذى قدم عرضاً حول الاجراءات التى تقوم بها فى مجال توفير الأراضى للأنشطة الصناعية والاستثمارية وكذلك الخدمات المقدمة داخل المدن الصناعية بالمملكة.



ولفت عبد الرازق الى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الهيئتين إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات حول الأنشطة الصناعية فى كل من مصر والسعودية، الأمر الذى يسهم فى تسهيل حصول المستثمرين بالدولتين على جميع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والاستثمارية وهو ما سينعكس ايجابا على اقامة شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين الشقيقين.