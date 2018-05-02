ودائع البنوك بالعملة المحلية تحقق أقل زيادة منذ 11 شهرًا

البنوك المحليه



سيد بدر



حققت ودائع البنوك بالعملة المحلية، زيادة بقيمة 39.286 مليار جنيه خلال الفترة من فبراير إلى مارس الماضى وهى أقل زيادة منذ شهر أبريل 2017.



وقام البنك المركزى بخفض الفائدة خلال فبراير الماضى بنسبة 1% لأول مرة منذ تعويم العملة المحلية وبعد زيادتها بواقع 7%، وعليه قامت البنكان الحكوميان الأهلى ومصر بوقف الشهادة ذات العائد 20% وطرح أخرى بعائد 17% وخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية بعائد 16% إلى 15%.



وسجلت ودائع الجهاز المصرفى بالعملة المحلية نحو 2.232 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 2.194 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، تبعًا لتقرير حديث للبنك المركزى.



بينما ارتفعت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بقيمة 226 مليون دولار خلال مارس الماضى لتسجل 39.210 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 38.984 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.