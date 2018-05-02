الأوضاع الاقتصادية الحالية بمصر أهم موضوعات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو



الخبير الاقتصادى حسين الغزاوى ضيف من ماسبيرو



رحاب صبحى



يحل المهندس حسين فؤاد الغزاوى، الخبير الاقتصادى، ضيفا على برنامج "من ماسبيرو" المعروض فى الواحدة صباحا على القناة الثانية، وذلك فى لقاء خاص عن دور الدولة فى تأهيل الشباب لسوق العمل فى كل المجالات المطلوبة، وكما يعلق على الأوضاع الاقتصادية الحالية فى مصر، وفرص الاستثمار أمام الشركات الأجنبية.



داليا البحيرى فى "كل يوم" على "ON E"



فى سهرة فنية يستضيف الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "كل يوم" على قناة "ON E" فى التاسعة والنصف مساءً ،الفنانة داليا البحيرى وفريق عمل مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، وتتحدث "داليا" ونجوم المسلسل عن كواليس العمل الذى يعرض حاليًا، وحقق نجاحًا ملحوظًا، كما يتحدثون عن محطاتهم الفنية المقبلة.



أول عمدة بالمنيا فى "الست هانم" على الأولى



تستضيف الإعلامية مها أحمد، فى الثانية ظهراً على القناة الأولى فى برنامجها "الست هانم" ، كابتن محمد أبو النجا مدربة اللياقة البدنية، وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج العمدة نشوى سرحان أول عمدة بالمنيا.



خالد زكى فى السفيرة العزيزة على dmc



يحل الفنان خالد زكى، ضيفا على برنامج "السفيرة عزيزة" مع الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه، والذى يعرض على قناة dmc فى الثالثة عصرا.



ويتحدث زكى خلال الحلقة عن تفاصيل دور وكواليس مسلسل "أنا شهيرة وأنا الخائن" مع الفنان أحمد فهمى، ياسمين رئيس، وعن أسرار أخرى يكشفها لأول مرة فى مشواره الفنى.



"أنا شهيرة وأنا الخائن" بطولة النجمة الشابة ياسمين رئيس، تأليف وسيناريو وحوار الكاتبة نور عبد المجيد، ومن إخراج أحمد مدحت.



شخصية بكار فى" بوضوح " على الحياة



تحل ابنة الشيخ محمد رفعت ضيفة ببرنامج " بوضوح" على قناة الحياة فى الحادية عشر مساءً، الذى يقدمه عمرو الليثى، فى فقرة خاصة عن الشيخ محمد رفعت، ومدى ارتباط المصريين بصوته خلال شهر رمضان، وخلال الأذان وحب المصريين له وتكشف أسرارا خاصة عنه خلال الشهر الفضيل.



كما يخصص البرنامج الفقرة الثانية حول "بكار" الشخصية الكارتونية ذائعة الشهرة خلال التسعينيات، والتى ارتبطت بشهر رمضان ومدى عشق الكبار والصغار لها، ويستضيف الليثى نجل الراحلة الدكتورة منى أبو النصر مبتكر الشخصية.