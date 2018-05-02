مسؤل: القومى للاتصالات يدرس آليات حماية بيانات أوبر وكريم

الجهاز القومىلتنظيم الاتصالات

مدحت إسماعيل



قال الدكتور حسام عبد المولى رئيس الادارة الفنية بالجهاز القومى للاتصالات، إن الجهاز يعكف فى الوقت الحالى على دراسة الأبليكشن المتعلق لشركتى أوبر وكريم، لتلافى مشاكل محتملة تتعلق بسرية وحماية البيانات.



وأضاف خلال كلمته فى ورش عمل نظمتها كلية الحقوق بالجامعة البريطانية، بعنوان: " التحديات القانونية للاقتصاد التشاركى "، أن هناك مشكلة تواجه مثل هذه الخدمات وهى أن الدولة أمامها أمران لا ثالث لهما، الأول قبول دخول التكنولوجيا للداخل وعدم وجود برامج حماية لعدم خروج الييانات، أو منع دخول تلك التكنولوجيا من الأساس.



ولفت الى أن دولة الإمارات تعاملت باحترافية لدخول مثل هذه التكنولوجيا عبر وضعها نظما وتطبيقات تحمى سرية البيانات، لافتا الى أنه لم يتم التعامل بشكل احترافى مع التاكس الأبيض لمواجهة اوبر وكريم.



وتابع: التاكسى الأبيض لمواجهة الشركتين قام برفع قضية ضدهما، مضيفا لو كان هناك تطبيق محلى للتاكسى الأبيض كان بالإمكان غلق تطبيق أوبر وكريم بسهولة، نظرا لوجود خدمة محترمة ومماثلة محلية.