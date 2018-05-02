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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الدواجن واللحوم.. والبلطى يسجل 25 جنيهًا
الأربعاء 02 مايو 2018 12:47 م
الدواجن الحمراء
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الدواجن الحمراء
أحمد اللاهونى
استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 29 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للساسو، 37 للبلدى، 48 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 33 و34 جنيهًا.
وعن أسعار اللحوم تراوحت بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.
وتراوحت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و25 للبلطى، و50 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.
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