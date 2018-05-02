برلمانى: قيادات أمنية طلبت من أبنائها عدم استخدام أوبر وكريم

أوبر وكريم وأسطى

غدا.. اجتماع للجنتى النقل والاتصالات والتكنولوجيا لمناقشة قانون نقل الركاب



مدحت إسماعيل



قال الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، إن عددا من القيادات الأمنية طلبت من أبنائها عدم استخدام مركبات أوبر وكريم، بسبب عدم سرية البيانات والقدرة على تحديد خطوط السير.



واضاف خلال كلمته فى ورشة عمل نظمتها كلية الحقوق بالجامعة البريطانية، ان هناك اجتماعا سيتم عقده غدا بمجلس النواب للجنتى النقل والمواصلات، والاتصالات والتكنولوجيا، لمناقشة مشروع قانون نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة، لافتا الى هناك جدل على القانون فى عددا من النقاط منها قيمة الرسوم التى يدفعها التاكسى الأبيض، ولا تطبق على اوبر وكريم ، مضيفا انه على الرغم من الخدمة التى تقدمها الشركتان الى انها لا تساهم فى اصلاح منظومة النقل بشكلها الواسع.







