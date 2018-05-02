EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أوراسكوم للتنمية تقرر تجزئة السهم إلى جنيه
الأربعاء 02 مايو 2018 11:34 ص
أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66
أخر الأخبار
أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66
المال – خاص
أعلنت شركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، أنه تقرر تجزئة القيمة الاسمية لسهمها من 5 جنيهات إلى جنيه واحد فقط.
وأضافت أوراسكوم للتنمية -في بيان حصلت "المال" على نسخه منه- أن رأس المال المصدر سيظل كما هو بقيمة 1.108 مليار جنيه، موزعًا على 1.108 مليار سهم، بدلاً من 221.661 مليون سهم قبل التجزئة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية التى تم عقدها 19 مارس المنقضي.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تداول اﻷسهم للقيمة الاسمية بعد التجزئة، اعتبارًا من 7 مايو، من خلال شركة "مصر المقاصة واﻹيداع والقيد المركزي"، بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد التجزئة.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا