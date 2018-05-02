EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
رئيس الضرائب السابق: الجهات الحكومية تعانى من مشكلة القوانين
الأربعاء 02 مايو 2018 11:14 ص
الدكتور مصطفى عبد القادر
أخر الأخبار
الدكتور مصطفى عبد القادر
مدحت إسماعيل
قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن المشكلة التى تعانى الجهات الحكومية أنها ترى دائما حل المشكلة بتعديل القوانين، رغم وجود انفعال تشريعى، لافتا الى أن ذلك حصل فى قانون الضريبة المُضافة، عندما نص مشروع القانون على أن الضريبة يتحملها المستهلك وله الحق فى الرجوع الى مقدم الخدمة وذلك غير قانون.
واضاف خلال كلمته فى ورشة نظمتها كلية الحقوق بالجامعة البريطانية، ان مشكلة اوبر وكريم تحتاج الى بحث وحلول موضوعية، كونها قدمت خدمة آمنة، فى النهاية تصب فى مصلحة المواطن المصرى.
واشار الى أن الامر فى حاجة إلى تنظيم داخلى لا يؤثر على حقوق قائدى المركبات.
الضرائب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا