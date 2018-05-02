رئيس الضرائب السابق: الجهات الحكومية تعانى من مشكلة القوانين

الدكتور مصطفى عبد القادر

مدحت إسماعيل



قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن المشكلة التى تعانى الجهات الحكومية أنها ترى دائما حل المشكلة بتعديل القوانين، رغم وجود انفعال تشريعى، لافتا الى أن ذلك حصل فى قانون الضريبة المُضافة، عندما نص مشروع القانون على أن الضريبة يتحملها المستهلك وله الحق فى الرجوع الى مقدم الخدمة وذلك غير قانون.



واضاف خلال كلمته فى ورشة نظمتها كلية الحقوق بالجامعة البريطانية، ان مشكلة اوبر وكريم تحتاج الى بحث وحلول موضوعية، كونها قدمت خدمة آمنة، فى النهاية تصب فى مصلحة المواطن المصرى.



واشار الى أن الامر فى حاجة إلى تنظيم داخلى لا يؤثر على حقوق قائدى المركبات.









