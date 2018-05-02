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اتصالات وتكنولوجيا
أحمد عبد الحليم قائمًا بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد
الأربعاء 02 مايو 2018 11:10 ص
الهيئة القومية للبريد
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الهيئة القومية للبريد
المال- خاص
أصدر ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بتعيين أحمد محمد أحمد عبد الحليم قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتباراً من اليوم الموافق 2 مايو 2018 لحين تعيين رئيس جديد للهيئة خلفا لعصام الصغير الذى انقضت المدة القانونية لرئاسته للهيئة.
ويشغل عبد الحليم فى الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة تقلد العديد من المناصب ساهم خلالها في اعداد العديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين وإمدادهم بالخبرات اللازمة التى تؤهلهم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وقد حصل أحمد عبد الحليم على بكالوريوس التجارة وإدارة الاعمال شعبة البريد 1990، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة حلوان فى 2014.
البريد
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