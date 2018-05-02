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نقل وملاحة
خبير أمنى: أبلكيشن أوبر وكريم ليس معيارًا لتحديد مستوى الخدمة
الأربعاء 02 مايو 2018 11:05 ص
أوبر وكريم وأسطى
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أوبر وكريم وأسطى
مدحت إسماعيل
قال الدكتور محمد الجندى خبير أمن المعلومات وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بالجامعة البريطانية، إن هناك عددا من المشاكل التى تواجه الاقتصاد التشاركى خاصة مرفق النقل، ممثلا فى شركات أوبر وكريم، ومنها الابلكيشن المستخدم فى الخدمة الحالية ليس معيارًا لتحديد مستوى الخدمة، خاصة أن الابليكشن كالتكنولوجيا ممكن التدخل فى، واختراقه.
واضاف خلال ورشة عمل نظمتها الكلية، أنه لابد من وضع معاير حاكمة للخدمة لا سيما أنه ليس هناك جهة مسؤلة عن الاثار السلبية او الايحابية التى تقع سواء من السائق او من الركاب، مدللا على حادث قتل وقع لأحد سائقى الشركة فى الفترة الماضية.
ولفت" الجندى " الى أن هناك مشاكل أخرى للخدمة فى شكلها الحالي، ممثلة فى الجدل المثار حول فرص العمل التى تتيحها الخدمة، ووقف فرصة عمل التاكسى الأبيض، إلى جانب الخصوصية المعلقة بالبيانات، ومن ثم الأمر سيتطلب وضع معايير شاملة للمنظومة.
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