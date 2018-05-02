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سيــارات
هامرز ترصد 180 مليون جنيه لتجميع البيك- أب
الأربعاء 02 مايو 2018 10:58 ص
بيك أب
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بيك أب
أحمد عوض
رصدت شركة هامرز لتجميع وسائل النقل الخفيف، المتخصصة فى إنتاج الموتوسيكلات والدراجات البخارية، استثمارات 180 مليون جنيه لتجميع سيارات «البيك- أب» بمصنعها بالعاشر من رمضان خلال 2019.
أكد مصطفى البهى، رئيس الشركة، أنه تجرى التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج، على أن تبدأ مراحل تجميع سيارات البيك أب صينية المنشأ، مطلع العام المقبل، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع تبلغ 5 آلاف مركبة سنويًّا.
وأشار إلى أن مستهدفات الشركة تسير فى اتجاه تجميع 3 آلاف مركبة من فئات «البيك- أب» خلال العام اﻷول، على أن تتبعها خطط توسعية بإنتاج سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» ذات السعة اللترية اﻷقل من 1000 سى سى.
ولفت إلى أن «هامرز» قررت الدخول فى مجال تجميع سيارات «البيك أب» والركوب الملاكى «اﻷقل من 1000 سى سى» المرتقب تجميعها على خطوط إنتاج الشركة؛ لأسباب تتعلق بالتغييرات التى ستشهدها السوق عقب تحرير أسعار المحروقات من خلال ارتفاع الطلب على تلك الشرائح فى إطار تخفيض فاتورة الاستهلاك.
يُذكر أن أداء مبيعات سيارات «البيك - أب» شهدت ارتفاعًا بنسبة %13.7 مسجلة بيع 1791 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 1574 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وعلّق البهى على أداء سوق السيارات بشكل عام مؤكدًا أن معدلات النمو بمختلف قطاعات النقل تشهد بطئًا نسبيًّا فى المبيعات نتيجة تراجع معدلات الطلب، سواء من جانب المصانع والمستهلكين، متوقعًا أن يشهد أداء القطاع تحركًا بعد انخفاض معدلات التضخم وتراجع اﻷسعار.
أسعار السيارات
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