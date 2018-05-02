الرسوم الجمركية على السيارات

المال ـ خاص



توقّع إيهاب المسلمى، نائب شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية، أن تشهد سوق السيارات بنهاية 2018 نموًّا فى مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 10 و%15، مقارنة بمعدلات مبيعات العام الماضى.



وأكد أن سوق السيارات مقبلة على طفرة فى أداء مبيعاتها؛ بفضل استيعاب المستهلك زيادات الأسعار التى صاحبت تحرير سعر الصرف، وزيادة حجم الاستثمارات بصفة عامة، والمشروعات الجديدة التى ستزيد بلا شك الإقبال على الشراء، سواء «ملاكى أو شاحنات أو أتوبيسات».



وتابع: كما أن ارتفاع معدلات الوفود السياحية سيسهم بشكل فعّال فى زيادة إقبال شركات السيارات على شراء أتوبيسات وسيارات فاخرة لنقل السائحين، الأمر الذى سينعكس على الأرقام التى تحققها شركات السيارات.



وتطرَّق إلى عددٍ من التحديات التى ما زالت تشكل حاجزًا فى تحرك مبيعات القطاع والوصول بحجمها إلى معدلات 2014، التى تجاوزت حينها 290 ألف سيارة، ومن بينها ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، واستمرار قرار البنك المركزى بألا يتجاوز قسط البنك على القروض الاستهلاكية- ومن بينها شراء سيارة- %35 من إجمالى الدخل.

