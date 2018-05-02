سيات



المال ـ خاص



ارتفعت مبيعات سيات – مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %15، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.



وقالت نهى المليجى، مدير عام سيات بشركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا فى مصر، إن سوق السيارات شهد نموًا طفيفًا خلال الربع الأول فى مبيعاته الإجمالية، والذى أثّر بالإيجاب على معدلات بيع سيات.



وأشارت المليجى إلى أن طرح الجيل الخامس من أبيزا، وليون Face Lift، بالإضافة إلى توافر اتيكا، قد أسهم بشكل فعَّال فى دعم أداء العلامة التجارية، متوقعة استمرار معدلات النمو حتى نهاية العام لتتمكن من تحقيق ارتفاع فى مبيعاتها الإجمالية بنسبة تصل إلى %20.



وأوضحت أن التوسعات التى تسعى كيان إيجيبت لتحقيقها فى شبكة موزعى سيات الفترة الحالية فى كل من الإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى ضمِّ موزعين جدد لها بالقاهرة سيُسهم فى زيادة انتشار العلامة التجارية.



وعن مدى إمكانية توافر موديلات 2019 خلال الفترة المقبلة، قالت المليجى إن عمليات إنتاج موديلات العام المقبل من العلامات الأوروبية، والتى من بينها سيات تبدأ خلال النصف الثانى من العام، وبالتالى فإن موعد إطلاق تلك الموديلات سيتم خلال الربع الأخير، كما هو معتاد.



وكانت سوق السيارات قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبال 4 علامات تجارية على طرح موديلات 2019، فى محاولة لدفع حركة البيع لها، وهى: هيونداى، وكيا، ومازدا، وسانج يونج.



واستبعدت مدير عام قطاع سيات بكيان إمكانية استيراد طرازات لها من الجزائر، خاصة أنه لا توجد إلى الآن فرصة لتوقيع عقود توريد، كما أن وكيل سيات فى الجزائر ممثلاً فى شركة سوفاك يستهدف توجيه إنتاجه للسوق المحلية وليس التصدير.



وجددت المليجى حديثها عن إمكانية طرح العلامة التجارية الرياضية الجديدة كوبرا والتابعة لـ«سيات» فى مصر خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» والمقرر انطلاقه فى الفترة من 26 وحتى 30 من سبتمبر المقبل، كما أنه خلال أيام المعرض سيتم طرح أرونا الجديدة كليا، والتى تنتمى لفئة السيارات الكروس أوفر.



كان تقرير المنفذ الجمركى عن ميناء الإسكندرية قد أعلن عن تمكن سيات خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى من الإفراج عن 318 سيارة، بواقع 60 سيارة خلال يناير، و236 وحدة خلال فبراير، و22 سيارة خلال مارس.