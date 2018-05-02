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بنـــوك
ذراع التأجير التمويلى تبرم 4 عقود بقيمة مليار جنيه
الأربعاء 02 مايو 2018 09:40 ص
بنك القاهرة 00
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بنك القاهرة 00
أحمد الدسوقى وسيد بدر:
أبرمت شركة كايرو للتأجير التمويلى - التى أطلقها بنك القاهرة، فى فبراير الماضى، برأسمال 500 مليون - 4 عقود بقيمة مليار جنيه منذ انطلاقها فى السوق.
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك لـ«المال»، إن الشركة نجحت فى ضخ المليار جنيه فى عدة قطاعات مختلفة أبرزها المقاولات، مؤكدا أن الانطلاقة تعد قوية للغاية.
وتستهدف الشركة، وفقا لتصريحات سابقة، لأحمد شريف عمر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة كايرو للتأجير التمويلى توجيه %25 من محفظتها التمويلية لدعم نشاط قطاع شركات المقاولات.
وأكد «فايد» سعى الشركة للتواجد ضمن الـ5 الكبار قريبًا، مشيرًا إلى امتلاكها كوادر على أعلى مستوى قادرة على اقتناص الفرص.
يذكر أن قيمة العقود التى أبرمتها شركات القطاع ارتفعت بنحو %33 العام الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار نهاية 2016، تبعًا لبيانات هيئة الرقابة المالية.
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