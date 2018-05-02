النواب يصوت على تعديلات المناطق الاقتصادية بعد إقرار الموازنة

الانتخابات البرلمانية

أحمد عاشور وياسمين فواز:



كشف عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، أن البرلمان يسعى لإقرار تعديلات جديدة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى يحكم عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد الانتهاء من مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة.



وأوضح غلاب لـ«المال»، أن التعديلات الجديدة تستهدف منح المشروعات التى ستقام فى المنطقة الاقتصادية نفس الامتيازات والحوافز غير الضريبية، التى يتيحها قانون الاستثمار فيما يخص نظام النافذة الاستثمارية، وتسهيلات الحصول على الإجراءات والدخول للسوق.



يشار إلى أن المشاريع التى تقام فى المنطقة الاقتصادية تحصل على الحوافز الضريبية التى يقرها قانون الاستثمار للمنطقة «أ» التى تمثل المناطق التى ترغب الدولة فى جذب الاستثمار لها كأولوية، ويتمكن المستثمر بموجبها من استرداد %50 من تكلفة المشروع خصما من الضرائب المستحقة.



فى سياق متصل كشف غلاب أن مجلس النواب فى طريقه لوضع اللمسات النهائية على تعديلات قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم»، تمهيدًا لإقراره نهائيًّا بما يتوافق مع ملاحظات جميع الأطراف المعنية به.



وشهد قانون «أوبر وكريم» جدلا واسعا حول المادتين 9 و10، المتعلقتين بسرية البيانات والربط الإلكترونى لقواعد البيانات والجزئية المتعلقة بإلزام الشركات بنقل «السيرفرات» أو الخوادم الخاصة بها إلى مصر.



من جانبه كشف جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عن عقد لجنة مشتركة من لجان «الاتصالات والاقتصادية والنقل والدفاع والأمن القومى» اجتماعًا اليوم الأربعاء لحسم المواد الخلافية بمشروع القانون.



وأشار طلعت فى تصريحاته لـ«المال» إلى أن البرلمان سيحسم المواد الخلافية المتعلقة بحماية بيانات العملاء، بالاتفاق مع الحكومة، وموافقة ممثلى شركتى أوبر وكريم عليها، ومنها الإذن القضائى قبل إطلاع الجهات الرسمية على بيانات المستخدمين.



وكانت «المال» قد انفردت فى وقت سابق بنشر قانون تنظيم استخدام أوبر وكريم المكون من 20 مادة منها منح شركات النقل الذكى التى تقدم خدماتها عبر السيارات الملاكى أو وسائل النقل الجماعى مهلة لتوفيق أوضاعها لا تتجاوز 6 أشهر.