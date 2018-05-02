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رياضة
ريـال مدريد يقهر بايرن ميونخ و يصعد إلى نهائي دوري الأبطال
الأربعاء 02 مايو 2018 12:08 ص
ريال مدريد
أخر الأخبار
ريال مدريد
وكالات:
قهر نادي ريال مدريد ضيفه بايرن ميونخ وتعادل معه بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليفوز الفريق بنتيجة 4-3، حيث فاز ريال مدريد في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.
تقدم بايرن ميونخ بهدف فى الدقيقة 3 ورد عليه كريم بنزيمة بهدف فى الدقيقة 11 وأضاف بنزيمة الهدف الثاني له ولفريقه فى الدقيقة 46 ورد عليه جيمس رودريجيز.
وتأهل ريـال مدريد للمباراة النهائية التي ستقام في العاصمة الأوكرانية كييف في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري وينتظر مواجهة الفائز من نصف النهائي الآخر بين ليفربول وروما.
وأصبح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أول مدرب يصل لثلاث نهائيات على التوالي بعد الإيطالي مارشيلو ليبي مع يوفنتوس.
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