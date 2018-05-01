618.8 مليون جنيه جمارك ورسوم على واردات سيارات الإسكندرية خلال أبريل

مها أبوودن:







أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أبريل 2018 عن 6508 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 639 مليونا و751 ألفا و 156 جنيها.





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 251 مليونا و 26 ألفا و532 جنيها كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 300 مليونا و92 ألف و 788 جنيها فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 67 مليونا و 700 ألفا و 533 جنيها





وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال أبريل 2018 نحو 618 مليون و819 ألف و 853 جنيها.





كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 447 مليونا و46 ألفا و 232 جنيها.





على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 721 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 497 مليونا و286 ألف و 758 جنيها.





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 18 مليون و99 ألاف و413 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 72 مليونا و 154 ألف و 64 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 90 مليون و 253 الفاً و 477 جنيها.





فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 37 مليونا و 746 ألف و 434 جنيها.





كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 573 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 461 مليونا و 267 ألفا و 899 جنيها.





وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 24 مليونا و346 ألف و 572 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 60 مليونا و 688 ألف و 765 جنيها، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 85 مليون و 35 ألف و 337 جنيه.





كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 11 مليونا و 912 ألف و 221 جنيها.

وخلال شهر أبريل 2018 أيضا تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 98 مليون و708 ألف و 896 جنيها.





وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل لعام 2018 حوالى 2 مليار و 598 مليونا و 305 ألفا و 813 جنيها.





بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية محصلة عنها بمبلغ 293 مليونا و 472 ألف و517 جنيها وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 432 مليونا و 935 ألف و 617 جنيها وإجمالي رسم التنمية 67 مليونا و 700 ألفا و 533 جنيها.





ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أبريل 2018 حوالى 892 مليون و 817 ألف و 563 جنيها.



