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اقتصاد وأسواق
الإتربي: 630 مليونًا تبرعات بنك مصر لقطاعات الصحة والتعليم العام الماضي
الثلاثاء 01 مايو 2018 10:28 م
محمد الإتربي
أخر الأخبار
محمد الإتربي
أحمد صبرى
قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إنهم تبرعوا خلال العام الماضي بـ630 مليون جنيه فى قطاعات الصحة والتعليم والتنمية، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار المساعدة المجتمعية، حيث إن الحكومة لن تستطيع تحمل ذلك وحدها.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن، أن البنك تبرع اليوم بـ300 مليون جنيه للمشاركة فى تنفيذ المرحلة الثالثة من مستشفى شغاء الأورام التابعة لجمعية الأورمان، مشيرا إلى أنه تم التعامل معهم سابقا فى برنامج المرأة المعيلة والقروض الميسرة.
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