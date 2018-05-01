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سيـــاســة
وزير البيئة: أرد على شكاوى المواطنين من خلال «واتس اب»
الثلاثاء 01 مايو 2018 09:36 م
خالد فهمي 1
أخر الأخبار
خالد فهمي 1
أحمد صبرى
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن لديه هناك واتس أب على التليفون الخاص به لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليهم، مؤكدا أنه يقوم بفحص تلك الرسائل مرات عديدة فى اليوم وحل المشكلات.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن هناك بعض المجموعات التى لها أهداف سياسية ومصالح بالوزارة متهمها بالوقوف ضد التطويرروالتغيير، مشددا على أنه سيتم محاسبتهم.
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