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سيـــاســة
شاهد.. رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: «كل شغلنا لمصلحة المواطن»
الثلاثاء 01 مايو 2018 08:38 م
عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
أخر الأخبار
عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
محمد رجب:
التقى «المال نيوز» النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري منذ دورته التي بدأت في أوائل 2016.
وكشف غلاب خلال اللقاء عن الجهود التي قامت بها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لإصدار مجموعة من التشريعات المهمة بشأن الاقتصاد المصري، فما هي تلك التشريعات وما هي أهميتها؟.. شاهد الإجابة في الفيديو التالي.
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