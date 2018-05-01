هبوط معظم البورصات العربية بقيادة دبى ومصر والبحرين إجازة

هبوط الاسهم

خالد بدر الدين



تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة دبى والدوحة بانخفاضهما بأكثر من 1 %، وأغلقت بورصتا مصر والبحرين أبوابهما فى عطلة عامة.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام هوى بأكثر من 1.2 % ليسجل حوالى 3031 نقطة تحت ضغط عمليات بيع لسهم شركة داماك العقارية الذي هبط 6.9 % بينما نزل سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال 3.3 % لأن شركة المقاولات لم تنل الموافقة على زيادة رأسمالها من خلال شريك استراتيجي جديد.



ولكن سهم شركة إعمار العقارية خالف الاتجاه النزولي ليصعد سعره 0.7 % بعد أن أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء زيادة بلغت 8.5 % في صافي الربح بفضل إسهامات قوية من أنشطتها لمراكز التسوق، رغم ضعف سوق العقارات.



بينما زاد مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام بحوالى 3 نقاط فقط ليستقر عند 4673 نقطة.



وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.1 % ليصل إلى أكثر من 9014 نقطة تحت ضغط خسائر أسهم القطاع المالي و منها سهم بنك قطر الوطني الذى انخفض بحوالى 1.2 % وتراجع سعر سهم شركة ازدان القابضة العقارية 6.9 % بعد أن أعلنت الشركة أمس الاثنين عن هبوط حاد في صافي الربح.



ولكن مؤشر بورصة الكويت تقدم بحوالى نقطتين فقط ليسجل 4781 نقطة وكذلك مؤشر بورصة مسقط صعد بحوالى نقطتين أيضا ليزداد إلى 4731 نقطة..



وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6 % لينزل إلى حوالى 8158 نقطة مع تزايد المخاوف من تقييمات مرتفعة لأسهم شركات قيادية بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر بورصة في المنطقة أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين..



وهبط سعر سهم بنك الراجحي 1.9 % رغم إعلان البنك اليوم الثلاثاء عن زيادة بلغت 7.3 % في صافي ربح الربع الأول من العام للفصل التاسع على التوالى وجاء الربح متوافقا مع توقعات المحللين، إلا أنه لم يعط المستثمرين محفزات تذكر لشراء المزيد بعد أن صعد السهم بشكل كبير هذا العام، حيث ارتفع بنحو 28 % منذ بداية العام وحتى الآن كما تراجع سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهو من بين الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، بحوالى 3 % .









