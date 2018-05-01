توقعات بإزاحة السويدي لجلوبال على مؤشر مورجان ستانلي

مورجان ستانلي

في لعبة كراسي موسيقية جديدة



منى عبدالباري



لعبة كراسي موسيقية جديدة يتبادل خلالها عدد من أسهم البورصة المصرية المراكز مع أخرى بديلة لها في المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة المقرر لها 14 مايو الجاري.



وتتوقع بنوك استثمار أن يزيح سهم السويدي اليكتريك، سهم جلوبال تيليكوم على مؤشر مورجان ستانلي للشركات صاحبة رأس المال الكبير، وإدراج القابضة المصرية الكويتية، على المؤشر الفرعي لمورجان ستانلي للأسهم الصغيرة والمتوسطة،.



** توقعات



وقال بنك استثمار فاروس في تقرير حديث تلقى "المال" نسخة إنه يتوقع إدراج "السويدي إليكتريك" بمورجان ستانلي، في ضوء موقف السهم القوي، تزامنًا مع الفوز بعقود في القارة الأفريقية.



وفي مارس الماضي أعلنت السويدى إليكتريك عن توقيع عقد مشروع خط كهرباء برج العرب مرسى مطروح بقيمة اجمالية 2.1 مليار جنيه.



كماوقعت السويدى للتجارة فى نفس الشهر عقد إنشاء محطة محولات بدر2 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة إجمالية 477 مليون جنيه ومدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.



وخلال العام الماضي تجاوزت أرباح الشركة توقعات بنوك الاستثمار لتصعد في القوائم المالية المجمعة بنسبة 64% لتسجل 6.4 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 3.9 مليار جنيه فى 2016، كما سجلت الإيرادات 42.9 مليار جنيه، مقابل 24.6 مليار ايرادات العام السابق له.





** أسباب



وقال بنك الاستثمار إن سهم جلوبال تيلكوم المقدر له قيمة عادلة 8.40 جنيه يقع تحت ضغوط قد تؤدي لحذفه من مؤشر مورجان ستانلي



وأرجع ذلك إلى احتلال السهم حاليا المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية للأسهم الحرة المقومة بالدولار التي تعد من ضمن عوامل الإدراج في هذا المؤشر.



كما توقع تقرير بنك الاستثمار إدراج سهم القابضة المصرية الكويتية ضمن المؤشر الفرعي للأسهم الصغيرة والمتوسطة لمورجان ستانلي.



وأرجع ذلك إلى ما وصفة بعوامل قد تجلب الحظ للسهم خلال شهري مايو ويونيو، والتي تشمل خطط حكومية، ترمي إلى زيادة عدد المنازل المتصلة بشبكة الغاز القومية، فضلا عن نتائج البحث عن الغاز من خلال شركة NSCO، التابعة للمصرية الكويتية، وهي



وقدر بنك الاستثمار القيمة العادلة لسهم القابضة المصرية الكويتية عند 1.27 دولار، مع توصية بزيادة الوزن النسبي في محفظة الاستثمارات.



وكانت "المصرية الكويتية" أعلنت فبراير المنقضي عن قيام الشركة العالمية للاستثمارات المالية (تابعة) بزيادة نسبة مساهمتها في شركة (NSCO Investments Limited).من 40% الي 99.997% وذلك عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس مالها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي.. وتمتلك (NSCO) حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية.



** السويدي في المقدمة



وجاء توقعات تقرير صادر عن بحوث مباشر انترناشيونال متوافقة مع فاروس، لترجح بشكل قوي إدراج السويدي بديلا عن جلوبال تيليكوم



وعزا مباشر توقعاته إلى ما وصفه بتردي حالة السهم نتيجة تعرضه لموجات بيعية قوية بعد سحب شركة "فيون هولدنجز بي في" عرض الشراء الإجباري علي ما تبقى من أسهم الشركة بنسبة 42.31% من رأس المال.



وقال تقرير مباشر إن جني الأرباح على السهم، هبط به إلى المرتبة السابعة على قائمة الأسهم الأعلى من حيث نسبة التداول الحر، وهي أحد المعايير التي يعتمد عليها لسهم مورجان ستانلي.



"ويمهد خروج جلوبال تيليكوم المتوقع الطريق لأسهم أخرى في المراجعة المقبلة لسهم مورجان ستانلي كسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، و المجموعة المالية هيرميس القابضة، و وأبو قير للأسمدة، وذلك بشرط بقاء سهم جلوبال عند مستواه السعري الحالي"، وفقا لـ "مباشر".



وأسفرت المراجعة الأخيرة للمؤشر التي أُجريت فبراير الماضي عن دخول سهم الشرقية للدخان بديلا عن سهم المجموعة المالية هيرميس



ويعتمد مورجان ستانلي على عدة معايير يتم بموجبها إدراج الشركات أو حذفها بعملية المراجعة التي تتم مرتين سنويا في مايو ونوفمبر.



وتشمل المعايير رأس المال السوقي، ومعدلات السيولة، لذا يتسم الوزن النسبي لمصر على مؤشر مورجان ستانلي بالتواضع في ضوء افتقادها للشركات ذات السيولة المرتفعة.

