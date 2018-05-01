المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران

محمد السادس ملك المغرب

رويترز



قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.



وأضاف بوريطة للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.

