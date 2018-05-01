عضو المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: المصانع لم تتأثر بسوء الطقس

محمد أمين الحوت عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال

المال خاص



وصف محمد أمين الحوت عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ، تدابير وادارة الحكومة والمحافظات والجهات المختلفة لازمة العاصفة الترابية بالاحترافية.



ونفى الحوت في بيان أن تكون المصانع تأثرت بسبب العاصفة الترابية التي أعلنت عنها الهيئة بكل شفافية واحترافية مما لفت انتباه المصانع وغيرها من المؤسسات الإنتاجية الي تشديد إجراءات السلامة والأمان



وقال إنه إذا كان هناك أي عمليات تأخير أو غيرها فهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، إلا أن الآثار لا تذكر خاصة إنها بدأت مع يوم إجازة بمناسبة عيد العمال



وشدد على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية في المصانع ووحدات الإنتاج والمستشفيات الحكومية والخاصة



وقال عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص والعامل المصري يجيدون التعامل والتكيف مع مختلف الظروف والضغوط والتحديات وهو أمر يحسب للعمالة المصرية ولرجال الصناعة.



وتعرض عدد من محافظات مصر أمس لموجة من الطقس السيئ وهبوب العواصف الترابية وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، حيث تسببت العواصف الترابية فى حجب الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية، وتوقف لعدد من الموانئ، وفيما يلى نستعرض حالات بعض المحافظات الأكثر تأثرًا بالعاصفة.



وأغلقت إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، أمس الاثنين، طريق أسوان الصحراوى الغربى حتى مركز السباعية، وطريق أدفو - مرسى علم، أمام حركة السيارات، فى حين لا يزال طريق أبو سمبل السياحى مفتوحا أمام المسافرين، وذلك بعد أن ضربت العاصفة الترابية محافظة أسوان.



ـوحذرت إدارة المرور قائدى السيارات من السير واتباع الإرشادات اللازمة التى وضعتها المرور وتوخى الحذر عند القيادة.



واتخذت محافظة السويس عدة خطوات لمجابهة السيول وتجهيز وتوزيع المعدات والسيارات على المناطق التى يتوقع سقوط أمطار غزيرة أو سيول ومنها خفض نسبة منسوب ترعة السويس إلى أقل 3 أمتار لاستيعاب الأمطار الغزيرة فى حالة سقوطها.



وأكدت التنسيق المستمر بين المحافظة والجيش الثالث الميدانى ومديرية أمن السويس واستعداد كافة الأجهزة المعنية بموضوع السيول على التدخل السريع، مؤكدًا تحديد المهام والأدوار للجميع.



كما تم إغلاق طريق قـفط – القصير و غلق طريق قنا – سوهاج الصحراوى الغربى وتحويل مساره إلى طريق مصر – أسوان الزراعى الغربى، نظرا لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية



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