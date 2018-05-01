سمسرة

منى عبدالباري



استحوذت 5 شركات على 51% من تعاملات السمسمرة الإليكترونية شهر إبريل المنقضي، بقيمة تداولات إجمالية نحو 19 مليار جنيه.



ووفقا لتقرير ترتيب شركات السمسرة الصادر عن البورصة المصرية لشهر إبريل الماضي، فقد تصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات الوساطة من حيث تعاملات الانترنت بحصة سوقية 12.98% بقيم تداولات 5.55 مليار جنيه.



وفي المركز الثاني جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 8.63%، بقيم تداولات إجمالية 3.6 مليار جنيه، وثالثا جاءت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات إجمالية 3.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 8.5%.



وبالمركزين الرابع والخامس على الترتيب جاءت شركات أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 7.6%، وقيم تداولات إجمالية 3.2 مليار جنيه، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات 2.8 مليار جنيه، وحصة سوقية 6.6%.



يشار إلى أن التجاري الدولي استحوذت على 13.2% من تداولات إبريل بسوق داخل، وخارج المقصورة وكذلك بورصة النيل بتداولات إجمالية نحو 10 مليارات جنيه.

