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ثقافة وفنون
رويدا عطية تختتم جولتها الاسترالية بنجاح كبير
الثلاثاء 01 مايو 2018 02:11 م
السورية رويدا
أخر الأخبار
السورية رويدا
أحمد حمدي:
أنهت النجمة رويدا عطية جولتها الاسترالية بنجاح كبير الساعات الماضية.
وأعلن منظمو الحفل "مزيكا بروداكشن وقصر الحلو" عن نفاذ التذاكر في جميع الحفلات قبل أسبوع من موعد كل حفل، وكان إلى جانبها الفنان هادي خليل.
وأدت النجمة السورية رويدا عطية كوكتيل من أغانيها "شو سهل الحكي، ضرب العصى، من نظرة وحده، وصلني الك"، وغيرها من أغانيها الخاصة، إضافه إلى الكوكتيل التراثي الجبلي-الشعبي التي تتميز به رويدا.
كما أدت أغنية "على بابي واقف قمرين" للراحل ملحم بركات عربون محبة وتقدير لعطائه وطبعا لا ننسى "الشحروره صباح" التي كان لها حصه الأسد من الأغاني وقد رقص الحاضرون حتى ساعات الصباح الأولى.
وجدير بالذكر فقد جدد العقد ما بين منظمون الحفل وإدارة أعمال رويدا عطية المتمثلة بالسيد سمير المولى على جولة حفلات أخرى في استراليا يعلن عنها لاحقا حيث يشاركها ايضا هادي خليل.
إضافة إلى إطلاقها كليب "خاين" https://youtu.be/waNkWOxSdEM واحتلال الأغنيه المراكز المتقدمة في معظم محططات الوطن العربي إلا أنها انتهت من وضع صوتها على أكثر من عمل "شعبي وعراقي ورومانسي" على أن تبصر النور قريبا على جميع المحططات العربية.
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