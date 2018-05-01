لوكتون للوساطة التأمينية تتوسع بالسوق المصرية

محمد مجدي عمر

مروة عبد النبى:



أطلقت شركة "Lockton" للوساطة التأمينية مكتبها الجديد بالقاهرة رسمي، أمس بعد التوسع فى عدة دول أخرى كلندن وإستراليا والصين ودبى وعمان.



قال محمد مجدى عمر العضو المنتدب، المنوط بأعمال الشركة فى مصر بكلمته فى مؤتمر عقدته الشركة مساء أمس، إن افتتاح شركة Lockton للوساطة التأمينية جاء بعد دراسة متأنية والدخول فى توقيت مهم حقق فيه قطاع التأمين معدلات هائلة على مدار السنوات الماضية، للاستفادة من التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر.



وأضاف أن قطاع التأمين أحرز معدلات نمو جيدة للغاية ففى عام 2012 حقق 12% ارتفعت إلى 13.7 فى عام 2013 و14.7 فى 2014 و19.3% عام 2015 مما حفز الشركة لاختراق السوق المصرية، لكونها سوقا واعدة وقوية فى مواجهة الظروف القاسية التى مرت بها على مدار السنوات الماضية.



وأوضح وائل خطيب، الشريك الرئيسي ورئيس مجلس الإدارة الإقليمي لشركة لوكتون، أن Lockton ملتزمة بتقديم أعلى معايير الخدمة لعملائها علاوة على الأصرار على تقديم حلول متميزة في مجال إدارة الأخطار والتأمين للمؤسسات التى تتعامل معها لتحقيق أهدافها.



ولفت خطيب إلى أن نمو شركة لوكتون الملحوظ في الشرق الأوسط كان رحلة مميزة لحصادها مجموعة من الخبرات المتنوعة مع ضمان الاستمرارية في تطوير وتنمية خدماها بغرض تلبية جميع احتياجات عملائها.



وأكد أن قوة الشركة عالمياً مع فريق عمل ذي خبرة عالية وفهم عميق في السوق المحلية سيجعلها تقدم قيمة مضافة واضحة فى تقديم خدمات إدارة الأخطار والتأمين بمعايير عالية وبأعلى مستوى من الخدمة.



