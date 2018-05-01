جدول أعمال الاجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار



المال خاص



يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين ومنتدى الأعمال لعام 2018 يومي 9 و10 مايو في منطقة البحر الميت في الأردن.



وسيتضمن الاجتماع السنوي الذي يعقد تحت عنوان "تنشيط الاقتصادات"، جلسات نقاشية حول مجموعة متنوعة من القضايا تشمل مناخ الأعمال والنمو الاقتصادي والاستثمار الموجه وحماية البيئة. وسيشتمل الاجتماع على أربع جلسات حول آفاق الاستثمار تقوم خلالها بلدان مختارة باستعراض تجاربها فيما يتعلق بموضوع الاستثمار.



ستتضمن قائمة الجلسات ما يلي:



9مايو، 10:00 - 11:00، الجلسة الافتتاحية لمجلس المحافظين (قاعة فيلادلفيا)



سيفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بكلمة رئيسية، تليها كلمتان يلقيهما عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ورئيس مجلس المحافظين، وسوما شاكرابارتي رئيس البنك.



يسمح للمصورين والكاميرات بحضور بداية الجلسة، والتي ستكون مفتوحة أمام الصحفيين وسيتم بثها على الهواء مباشرة من خلال هذا الرابط.



9 مايو، 11:30 - 13:00، جلسة نقاش: مستقبل العمل (قاعة فيلادلفيا)



ستتحدث جلالة الملكة رانيا العبدالله أمام الحضور قبيل جلسة "مستقبل العمل: مهارات الغد وتحديات التوظيف".



10 مايو، 10:00 - 11:30، الفعالية الخاصة بالبلد المستضيف: الأردن (قاعة فيلادلفيا)



على الرغم من محيطه المضطرب، يعتبر الأردن قدوة في ظل الجهود الدؤوبة التي يبذلها لتعزيز التقدم الاقتصادي. ستتيح هذه الجلسة الفرصة أمام الأردن لتسليط الضوء على وضعه كاقتصاد ناشئ وموقعه كوجهة لجذب للاستثمارات.



المؤتمرات الصحفية:



9 مايو، 13:15 - 14:00، التوقعات الاقتصادية الإقليمية (قاعة الحرانة II)



سيستعرض كل من كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيرغي غورييف، ومدير شؤون الاقتصادات والسياسات القطرية في البنك أرتور رادزويل، آخر توقعات الاقتصاد الكلي لمناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما سيقدم التقرير نظرة عامة على آفاق النمو الاقتصادي وتحليلاً للتحديات المستقبلية.



9 مايو، 14:00 - 14:30، إيجاز صحفي إقليمي - جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (قاعة الحرانة II)



ستقدم كل من جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهايكي هارمغارت، مدير منطقة شرق المتوسط في البنك، ملخصاً عن استثمارات البنك وأنشطته في جميع أنحاء المنطقة والتي تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة. وسينضم إليهن رؤساء مكاتب البنك وخبراء اقتصاديون من المنطقة.



9 مايو، 17:30 - 18:00، مؤتمر صحفي لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (قاعة الحرانة II)



سيقدم رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي ملخصاً عن اجتماع مجلس المحافظين، الذي يعتبر أعلى سلطة تتخذ القرارات في البنك، وكذلك عن استراتيجية البنك. وسيتبع ذلك أسئلة ممثلي وسائل الإعلام.

