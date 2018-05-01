الوكيل: السياحة والبترول والغاز قاطرة للعلاقات الاقتصادية

الاتحاد العام للغرف التجارية



الاقتصاد المصرى متنوع يستقبل كل الاستثمارات



معتز محمود



قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إن قطاعات السياحة والبترول والغاز والصناعات الغذائية والنقل البحرى والاستثمار العقارى تعد فرصا لتكون قاطرة للعلاقات الاقتصادية.



وأضاف فى تصريحات صحفية – خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء على هامش فاعليات مبادرة "العودة للجذور" والذي حضره وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أن الحوار الذى سيتم خلال اجتماعات الممثلين الاقتصاديين والتجاريين للدول الثلاث مصر واليونان وقبرص سيركز على تحقيق التكامل بين الأطراف الثلاثة بما يؤدى لتعظيم المميزات النسبية للدول للمنافسة بسلعها ومنتجاتها المختلفة فى الأسواق العالمية، وفقا للميزة النسبية لكل دولة.



وأشار الوكيل، إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الاتحادات التجارية بدولتى اليونان وقبرص، وسنعمل على استكمال ذلك خلال مبادرة العودة للجذور المقبلة والمقرر انعقادها باليونان، في نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيوضح العديد من المجالات المزمع التعاون فيها بين الدول الثلاث.



وأضاف أن مصر بدأت الخطوة الأولى لتعظيم العلاقات وتفعيلها بين شعوب الدول الثلاث، مشيرا إلى أننا نستهدف استغلال المميزات النسبية فى كل قطاع على حدة للخروج من المنافسة بيننا لمجال التكامل، موضحا أن التحدى لمصر هو خلق فرص العمل عبر ضخ الاستثمارات وزيادة الانتاج والتصدير.



وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاقتصاد المصرى يمتاز بأنه متنوع يستقبل كل الاستثمارات، وسيكون هناك مجال للبناء على ذلك فى المستقبل القريب.