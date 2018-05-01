الزراعة تعلن خطتها لاستقبال شهر رمضان

السلع الغذائية للتموين



الصاوي أحمد



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خلال هذا الشهر الكريم، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة للتيسير على المواطنين.



وقال الوزارة في بيان لها إنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، والتابعة لقطاع الإنتاج، ومديريات الزراعة، وقطاع الزراعة المحمية، وجمعيات ومديريات الإصلاح الزراعي، فضلاً عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.



وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحالات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.



وشدد وزير الزراعة على التأكد من توفير وتأمين الاختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، فضلاً عن التنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الأمنية بالمحافظات لتأمين اعمال المجازر، كذلك التنسيق المستمر مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم في المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي لمكافحة الذبح خارج المجازر.



وأشار البنا الى انه تم خلال الفترة الماضية تكثيف اعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، للاشراف والرقابةعلى عمليات استيراد اللحوم والدواجن ومنتجاتهما من الخارج، وفقاً للسياسة التي تم اتخاذها مؤخراً والتي تراعي تنويع مصادر الاستيراد، والتشديد على الفحص في المحاجر البيطرية بجميع المعابر ومنافذ البلاد.



وأوضح وزير الزراعة ان اللجان البيطرية تسافر لفحص الحيوانات ويتم حجر الحيوانات لمدة لا تقل عن 21 يوما ببلد المنشأ وبعد وصولها الى الموانئ المصرية يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والاشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الامراض التي تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبيح الفوري لها.



وكشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة للوزارة، عن انه تم خلال الشهور الأربعة الأولى للعام الحالي، وحتى الآن بلغ اجمالي ما تم الاشراف والموافقة على استيراده من الخارج حوالي 47 ألف طن من اللحوم البقرية، فضلا ً عن 30 ألفا و501 رأس عجل بقرى حي بغرض الذبيح الفوري، و36 ألفا و163 عجلا حيا بغرض التسمين بالإضافة الى استيراد ما يقرب من 8 آلاف طن من الدواجن.



وأوضح التقرير أن اللجان البيطرية تستعد حالياً للإشراف على استيراد كميات من اللحوم في الوقت الحالي وخلال شهر رمضان المبارك من المقرر أن تبلغ 3000 طن من اللحوم البقرية المبردة و2000 طن من لحوم الضأن المشفاة المجمدة من دولة السودان، فضلاً عن استيراد 58 ألفا و950 رأسا من دول: السودان وأوكرانيا والصومال والبرازيل، كذلك حوالي 18 ألفا و500 رأس من العجول البقرية الحية بغرض التربية من دول: السودان والمجر وأوكرانيا، كما تشرف اللجان البيطرية على استيراد 15 ألف طن من الدواجن الكاملة المجمدة بدون أحشاء من دولة البرازيل.