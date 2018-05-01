ضبط 11 مسئولا بتموين القليوبية استولوا على الدعم

محمد مجدي:





ألقت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية مفادها تواطؤ عدد من رؤساء مكاتب التموين بمحافظة القليوبية مع اللجان المكلفة من مديرية تموين القليوبية بفحص البطاقات التموينية الحديثة التى لم تسلم لأصحابها عقب مرور ستة أشهر على اصدارها وقبل تسليمها لمخازن وزارة التموين متعمدين عدم اثبات المخالفات المالية وفقاً للوائح العمل المنظمة فى ذلك الشأن حيث تبين قيام كلا من:





1- عدد ( 5 ) رؤساء مكاتب تموين بالقليوبية

2-عدد ( 6 ) مسئولين بمديرية التموين بالقليوبية





بمزاولة نشاطهم المؤثم قانوناً بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم للاستيلاء علي أموال الدعم التي كفلته الدولة للمواطنين بقيامهم باستخدام البطاقات التموينية الذكية المنشأة حديثا والغير مسلمة لأصحابها وصرف مقررات الخبز لدى مخابز تابعة للمديرية قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين مما يعد استيلاء علي أموال الدعم متربحين من جراء ذلك مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.





كما تبين من الفحص قيامهم بتسليم عدد ( 4394 ) بطاقه تموينية لمخازن وزارة التموين لم يثبت بهم أى مخالفات مالية وبالكشف عن عينة عشوائية عددها ( 113 ) بطاقة تموينية من البطاقات المسلمة بمعرفة شركة سمارت المنفذة والمسئولة عن منظومة الخبز.





وأفادت بتقرير بأن العينة العشوائية من البطاقات استخدمت فى صرف عدد ( 67891 ) رغيف تقدر بمبلغ 41894 جنيها.





وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة قامت مجموعات عمل من ضباط الإدارة تحت إشراف اللواء عصام عبد العزيز مساعد المدير للمنطقة المركزية وبرئاسة العميد محمود حجاب ـ مدير ادارة مكافحة جرائم الدعم بالاشتراك مع مديرية امن القليوبية (إدارة مباحث التموين) حيث أمكن ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .



