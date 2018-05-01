شركة otmt وعامر جروب الأنشط بالبورصة خلال أبريل

أوراسكوم للاتصالات

أسماء السيد:



تصدرت شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" قائمة الشركات الأنشط بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول خلال شهر أبريل الماضي وذلك بنحو 1.55 مليار ورقة مالة بقيمة 1.3 مليار جنيه، تلاها مجموعة "عامر القابضة عامرر جروب" بـ1.52 بقيمة 606 مليون جنيه.



وجاء في الترتيب الثالث شركة "القلعة للاستشارات المالية" بحجم 869.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم شركة "بورتو القابضة" بـ760.7 مليون ورقة مالية بقيمة 293.3 مليون جنيه، وأخيرا شركة "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم 573.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه



تراجعت قيم التداول خلال تعاملات الشهر الماضي بنحو 6.6 مليار جنيه لتصل إلي 40.9 مليار جنيه مقارنة بـ47.5 مليار جنيه بنهاية شهر مارس السابق له.



وأظهر تقرير من إدارة البورصة حصلت "المال" على نسخه منه، أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال ذلك الشهر فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 223 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذ المصريين على 64% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب على 23.4% و12.5% للعرب.