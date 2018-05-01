EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
قابيل: 400 مليون يورو حجم التبادل التجارى مع اليونان
الثلاثاء 01 مايو 2018 10:38 ص
المهندس طارق قابيل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
قابيل: الصناعة تنتظر استقرار أسعار الصرف للعمل بكامل طاقتها
قابيل: أتمنى التعويم الحر للجنيه بانعقاد يورومني 2017
قابيل: 144مشروعاً صناعياً جديداً بتكلفة 1.8 مليار جنيه في 8 قطاعات
وزير التجارة والصناعة
معدل التبادل التجارى مع قبرص ارتفع إلى 43% لنحو 180 مليون يورو
معتز محمود
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان، على وضعه ويصل لنحو 400 مليون يورو .
وأضاف فى تصريحات صحفية خلال اجتماع مع ممثلى الغرف التجارية المصرية على هامش أسبوع العوده للجزور المقام بالاسكندرية لبعض العائلات القبرصية واليونانية، أن معدل التبادل التجارى مع قبرص ارتفع الى نسبة 43% خلال الفترة الأخيرة،ليصل لنحو 180 مليون يورو.
وأشار الى أننا نعمل على تسهيل مناخ الأعمال وتقليل البيروقراطية الموجودة فى كل دول العالم ونسعى لتذليلها لدينا بشكل أسرع،بالتزامن مع محور التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أننا لدينا كل المميزات الجاذبة للاستثمار من حيث الموقع الجغرافى وحجم السوق وتوافر العمالة الماهرة ولدينا اتفاقيات تجارة حرة على مستوى العالم.
واعتبر قابيل أن كل هذه المميزات يتمناها المستثمر، فضلا عن وجود سوق تنمو.
يذكر أن رئيس جمهورية قبرص التقى المهندس طارق قابيل وذلك على هامش فعاليات أسبوع الجاليات اليونانية القبرصية المنعقد بمحافظة الإسكندرية تحت شعار: " العودة للجذور"، حيث تم بحث سبل تنمية التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين خاصة فى ظل العلاقات السياسية الوطيدة التى تربط قيادة البلدين.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا