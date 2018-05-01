قابيل: 400 مليون يورو حجم التبادل التجارى مع اليونان

وزير التجارة والصناعة

معدل التبادل التجارى مع قبرص ارتفع إلى 43% لنحو 180 مليون يورو



معتز محمود



قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان، على وضعه ويصل لنحو 400 مليون يورو .



وأضاف فى تصريحات صحفية خلال اجتماع مع ممثلى الغرف التجارية المصرية على هامش أسبوع العوده للجزور المقام بالاسكندرية لبعض العائلات القبرصية واليونانية، أن معدل التبادل التجارى مع قبرص ارتفع الى نسبة 43% خلال الفترة الأخيرة،ليصل لنحو 180 مليون يورو.



وأشار الى أننا نعمل على تسهيل مناخ الأعمال وتقليل البيروقراطية الموجودة فى كل دول العالم ونسعى لتذليلها لدينا بشكل أسرع،بالتزامن مع محور التسهيلات والحوافز للمستثمرين.



وأكد وزير التجارة والصناعة، أننا لدينا كل المميزات الجاذبة للاستثمار من حيث الموقع الجغرافى وحجم السوق وتوافر العمالة الماهرة ولدينا اتفاقيات تجارة حرة على مستوى العالم.



واعتبر قابيل أن كل هذه المميزات يتمناها المستثمر، فضلا عن وجود سوق تنمو.



يذكر أن رئيس جمهورية قبرص التقى المهندس طارق قابيل وذلك على هامش فعاليات أسبوع الجاليات اليونانية القبرصية المنعقد بمحافظة الإسكندرية تحت شعار: " العودة للجذور"، حيث تم بحث سبل تنمية التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين خاصة فى ظل العلاقات السياسية الوطيدة التى تربط قيادة البلدين.