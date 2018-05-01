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بورصة وشركات
7 شركات تهيمن على 50% بتعاملات السمسرة بسوق داخل المقصورة
الثلاثاء 01 مايو 2018 09:15 ص
شركات السمسرة 55
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شركات السمسرة 55
أسماء السيد
هيمنت 7 شركات سمسرة فقط على نصف الحصة السوقية ويزيد بنحو 52% من إجمالي التعاملات بسوق داخل المقصورة وذلك خلال تعاملات شركات السمسرة بشهر إبريل الماضي.
واحتلت شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في الأوراق المالية الصدارة بحصة سوقية 13.4% بقيمة 9.7 مليار جنيه، تلاها شركة "هيرمس" للوساطة في الأوراق المالية بـ11.1% بقيمة تداول بلغت 8.1 مليار جنيه، ثم شركة "المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية" بـ6.6% بقيمة 4.8 مليار جنيه.
وفي المركز الرابع جاءت شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية بـ6%، تلاها "فاروس" لتداول الأرواق المالية بـ5.8%، ثم شركة "بلتون لتداول الأورا المالية" بـ 5.1%، وأخيرًا شركة "ارقام" لتداول الأوراق المالية بـ4.4% .
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