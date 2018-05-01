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بورصة وشركات
التجاري الدولي تسيطر على صدارة السمسرة تعاملات إبريل
الثلاثاء 01 مايو 2018 09:15 ص
البنك التجاري الدولي 878
أخر الأخبار
البنك التجاري الدولي 878
أسماء السيد:
تصدرت شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في الأوراق المالية، تعاملات شركات السمسرة، خلال شهر إبريل الماضي، مستحوذة على حصة سوقية بنحو 13.2% بقيمة 9.8 مليار جنيه بكمية تداول سجلت 1.3 مليار ورقة مالية من خلال 81 ألف عملية وذلك بدعم من تصدرها المركز الأول بسوق الصفقات خلال الشهر ذاته بقيمة 3.2 مليار جنيه وحصة سوقية 56.8%.
وجاء في الترتيب الثاني شركة "هيرمس" للوساطة في الأوراق المالية، محققة قيمة تعامل بنحو 8.1 مليار جنيه بحصة سوقية 11.1% بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية بنحو 112.3 ألف عملية، تلاها شركة "الجموعة الالية للسمسرة في الأراق المالية"، ثم "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، ثم "فاروس" لتداول الأوراق المالية .
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