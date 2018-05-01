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اقتصاد وأسواق
الجارحي عن زيادة رواتب الوزراء: يبذلون مجهودا خارقا
الثلاثاء 01 مايو 2018 03:41 ص
عمرو الجارحي ، وزير المالية
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- فوائد الديون ستصل إلى 40٪ من المصروفات العام المالي المقبل
سمر السيد:
علق وزير المالية عمرو الجارحي، على زيادة رواتب الوزراء، قائلاً:"الوزراء يبذلون مجهوداً خارقاً"، متابعا: "لا أبرر شيئا، لكن هذه مسألة محرجة".
وأضاف أن فاتورة الفوائد على الديون ستبلغ فى العام المالى المقبل نحو 538 مليار جنيه بما يمثل 40% من مصروفات الموازنة.
وقال الجارحي فى فعاليات المؤتمر الذى نظمه مجلس الاعمال المصري الكندي، إن الوزارة تعيد جدولة المديونيات من خلال النظر دائما لمعدل الدين الخارجى من الناتج المحلي الإجمالى بجانب حجم خدمة الدين السنوي وعلاقته بالصادرات من السلع والخدمات.
وزارة المالية
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