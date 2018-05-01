الجارحي عن زيادة رواتب​ الوزراء: يبذلون مجهودا خارقا

- فوائد الديون ستصل إلى 40٪ من المصروفات العام المالي المقبل







سمر السيد:





علق وزير المالية عمرو الجارحي، على زيادة رواتب الوزراء، قائلاً:"الوزراء يبذلون مجهوداً خارقاً"، متابعا: "لا أبرر شيئا، لكن هذه مسألة محرجة".





وأضاف أن فاتورة الفوائد على الديون ستبلغ فى العام المالى المقبل نحو 538 مليار جنيه بما يمثل 40% من مصروفات الموازنة.



