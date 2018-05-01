رسلان: الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر على الطريق الصحيح

سمر السيد:







قال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي إن الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة منذ عام 2016 والتي شملت تحرير سعر الصرف رسمت صورة جديدة للاقتصاد ووضعته على الطريق الصحيح وأدت لتحسن الصورة المستقبلية له.





وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي عقده مجلس الأعمال المصري الكندي الاثنين بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، أن الحكومة نجحت في اختبار الامس وأصبح الوضع أكثر تفاؤلا.



