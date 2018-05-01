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اقتصاد وأسواق
رسلان: الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر على الطريق الصحيح
الثلاثاء 01 مايو 2018 12:16 ص
معتز رسلان
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رسلان: نحتاج لـ 160 مليار جنيه لتغطية الصرف الصحي
معتز رسلان
سمر السيد:
قال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي إن الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة منذ عام 2016 والتي شملت تحرير سعر الصرف رسمت صورة جديدة للاقتصاد ووضعته على الطريق الصحيح وأدت لتحسن الصورة المستقبلية له.
وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي عقده مجلس الأعمال المصري الكندي الاثنين بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، أن الحكومة نجحت في اختبار الامس وأصبح الوضع أكثر تفاؤلا.
وأشار إلى أنه رغم كل التطورات الاقتصادية الحاليّة إلا أن هناك شريحة من المواطنين تأثرت من برنامج الإصلاح ولديها مخاوف بشأنه.
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