بيان مصر للطيران بشأن الطقس

دعاء محمود:



صرح مصدر مسؤول بشركة مصرللطيران بأن جميع رحلات الشركة قد أقلعت اليوم في مواعيدها المقررة وفقا لجدول التشغيل المنتظم، فيما عدا رحلات الأقصر وأسوان حيث تم إغلاق المطارين بسبب سوء الأحوال الجوية، وجار تجهيز طرازات كبيرة من أسطول الشركة لتستوعب أكبر عدد من ركاب الرحلات المتأخرة.