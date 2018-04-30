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نقل وملاحة
بيان مصر للطيران بشأن الطقس
الإثنين 30 أبريل 2018 11:44 م
مصر تتسلم الطائرة رقم 61 من طراز بوينج ضمن أسطول مصر للطيران
أخر الأخبار
مصر تتسلم الطائرة رقم 61 من طراز بوينج ضمن أسطول مصر للطيران
دعاء محمود:
صرح مصدر مسؤول بشركة مصرللطيران بأن جميع رحلات الشركة قد أقلعت اليوم في مواعيدها المقررة وفقا لجدول التشغيل المنتظم، فيما عدا رحلات الأقصر وأسوان حيث تم إغلاق المطارين بسبب سوء الأحوال الجوية، وجار تجهيز طرازات كبيرة من أسطول الشركة لتستوعب أكبر عدد من ركاب الرحلات المتأخرة.
ويتابع مركز العمليات المتكامل وضع الرحلات وفقا لتطورات الأحوال الجوية، وسنوافيكم بأي جديد في هذا الشأن أولا بأول.
مصر للطيران
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