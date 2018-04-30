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رياضة
اتحاد الكرة: أزمة محمد صلاح سيتم حلها خلال أسبوع
الإثنين 30 أبريل 2018 11:32 م
محمد صلاح
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محمد صلاح
- سويلم: تصعيد الأزمة جاء بسبب الرسائل الاستفزازية من وكيل اللاعب
أحمد صبرى:
قال ثروت سوليم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إن أزمة محمد صلاح مع الاتحاد سيتم حلها خلال أسبوع، مؤكدا أن كل مايرضي صلاح سيتم تنفيذه وذلك من خلال توجيهات وزير الرياضة ورئيس الاتحاد.
يشار إلى أن هناك أزمة بين صلاح والاتحاد حيث استخدمت الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم صور للاعب على طائرة المنتخب وهى شركة we واهو ماعتبرته شركة فودافون الراعية لصلاح انتهاكا لحقوقها.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc أن تصعيد الأزمة جاء بسبب الرسائل الاستفزازية من وكيل اللاعب مؤكدا أنهم حريصين على عدم التدخل من اى طرف بين محمد صلاح والاتحاد.
محمد صلاح
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