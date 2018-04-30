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اقتصاد وأسواق
الحكومة: حريصون على ميكنة خدمات المواطنين من خلال تطبيقات المحمول
الإثنين 30 أبريل 2018 09:23 م
الحكومة: حريصون على ميكنة خدمات المواطنين من خلال تطبيقات المحمول
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الحكومة: حريصون على ميكنة خدمات المواطنين من خلال تطبيقات المحمول
المال- خاص
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للجنة العليا للإصلاح الإدارى بحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، وممثلي الجهات المعنية.
ووجه رئيس الوزراء علي ضرورة إستكمال قاعدة بيانات الجهاز الإدارى للدولة للإستفادة منها، مؤكداً حرص الحكومة علي ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول للتيسير عليهم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً تضمن الإشارة إلي الإنتهاء من ميكنة خدمات مكاتب مدن القناة في الربع الأول من هذا العام والإعلان عن إصدار أول تطبيق لخدمات المحمول تصدره الحكومة المصرية يتكون من 13 خدمة في الوقت الحالي
ويضم التطبيق الخدمات الأكثر تداولاً للتيسير علي المواطنين بواقع 8 خدمات تابعة للمحليات و3خدمات نيابات مرور المتعلقة بالمخالفات والدفع والتحصيل الإلكتروني وخدمات التظلمات و3 خدمات شهر عقارى الخاصة بإصدار العقود المشهرة وتحريرها.
ومن المتوقع الإنتهاء من ميكنة خدمات مكاتب المناطق الحدودية ومحافظات البحر الأحمر والسويس ومرسي مطروح والوادي الجديد في 30 يونيو القادم والتي سيصل عدد الخدمات المميكنة إلي 30 خدمة.
وتناول الاجتماع عرض الموقف الحالي الخاص بقاعدة بيانات الجهاز الإدارى للدولة، وكذا إستعراض تكليفات رئيس الوزراء التي تم إتخاذها في الإجتماعات الماضية والتي تم تنفيذها، ومن بينها ما يتعلق بالقرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتدريب الشباب للإستفادة من طاقاتهم وربط التعليم بالتدريب لإكتساب المهارات المختلفة، وكذا مقترحات برامج تطوير أداء من سيتولي الوظائف القيادية بحيث يتم محاسبتهم وفقاً لهذا المقترح عند التجديد لهم.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة في الفترة السابقة خاصة تفعيل قانون الخدمة المدنية، وإنشاء الوحدات الخاصة بالتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم، وحدات الموارد البشرية، وحدات المراجعة الداخلية والتدقيق، والموقف الخاص بتدريب العاملين في الجهاز الإدارى للدولة وبرامج التقييم التي تمت بالنسبة للعاملين في هذه الوحدات وبرامج التدريب التي ستبدأ في 8 مايو القادم الخاصة برؤساء الإدارات ومديرى العموم في الوزارات.
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