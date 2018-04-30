هبوط 5 بورصات عربية منها الدوحة ومكاسب لدبى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب متواضعة بينما صعد مؤشر بورصة دبى فقط واستقر مؤشرا بورصتى مصر والكويت بدون تغيير يذكر.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام كسب حوالى 0.6 % ليرتفع إلى أكثر من 3066 نقطة بفضل مكاسب حققتها أسهم قطاعي العقارات والخدمات المالية ومنها سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذى زاد سعره أكثر من 0.9 % .



وقفز سعر سهم شركة إعمار العقارية 2.7 % كما زادت أسعار أسهم وحدتها إعمار للتطوير 0.9 % بعد أن حققت شركة التطوير العقاري ربحا صافيا بقيمة 819 مليون درهم (223 مليون دولار) في الربع الأول من هذا العام مقابل 506 ملايين خلال نفس الربع من عام 1917 .



وضغطت أسهم إعمار وغيرها من الشركات العقارية على سوق دبي هذا العام بسبب مخاوف بشأن توقعات أسعار العقارات مما جعل مؤشر بورصة دبي ينخفض 9 % منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2 % ليصل إلى 8209 نقطة وفي السعودية وتضررت أسهم شركات الطاقة بفعل تصحيح في أسعار النفط وعمليات جني أرباح بعد مكاسب تحققت في الفترة الأخيرة.



وانخفض سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 5.6 % في الوقت الذي باع فيه المستثمرون السهم لجني الأرباح بعد ارتفاعه الكبير هذا العام. وزاد السهم 67 % منذ بداية العام الحالي وحتى الآن..



وتراجع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.9 % ة بعد يوم من إعلان الشركة عن تحقيق أرباح تتماشى مع توقعات المحللين ولكن سعر سهم بنك الراجحي زاد 0.3 % وارتفع سعر سهم البنك السعودي الفرنسي 0.9 %.



وقفز سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) اثنين بالمئة بعد نتائج فصلية قوية، إذ حققت الشركة ربحا صافيا بقيمة 333.9 مليون ريال مقابل 167.9 مليون قبل عامومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4 % لينزل إلى 1258 نقطة.



وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 4670 نقطة مع نزول سعر سهم شركة اتصالات 0.9 % ويعر سهم شركة الدار العقارية 0.5 % .



و ارتد مؤشر بورصة الدوحة تراجع بحوالى 0.3 % لينزل إلى حوالى 9112 نقطة مع تراجع سعر سهم بنك الريان 0.5 % وانخفض سعر سهم شركة بروة العقارية 1.8 % .



وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليتوقف عند 4729 نقطة كما استقر مؤشر بورصة الكويت بدون تغيير يذكر عند 4779 نقطة..



وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 9 نقاط فقط ليستقر عند 18295 نقطة ليواصل هبوطه منذ أمس بالرغم من أنه زاد فى الجلسة السابقة بحوالى 1.3 % ليرتفع إلى 18363 نقطة بفضل مكسب سعر سهم البنك التجاري الدولي بحوالى 2.8 % . .



وفي مصر واصل سعر سهم شركة جلوبال تليكوم مساره النزولي متراجعا 3 % لتصل خسائر سهم الشركة ما يزيد على 20 % من قيمته على مدى شهر.



