المستلزمات الطبية تبحث مطالب القطاع مع التموين والصحة والمالية

تغطية- محمد مجدي









ناقشت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، سبل التعاون مع جامعة الأزهر فيما يتعلق بدورها المجتمعي خلال المستشفيات التي تخضع لإدارة الجامعة.





جاء ذلك خلال اجتماعها، منذ قليل، بحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر، ويعرض دور الشعبة تجاه المستشفيات التي تخضع لإدارة الجامعة.





من جانبه قال محمد عبده إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن الغرفة تقدم عددًا كبيرًا من المستلزمات والأجهزة الطبية على سبيل التبرع مساندة لما تقوم به هذه المستشفيات من خدمات للفقراء دون مقابل، مثل مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى باب الشعرية التعليمي ومستشفى الزهراء الجامعي.

وأضاف إسماعيل أن عطاء الشعبة مستمر ويزداد تدريجيًّا في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أنه دور اجتماعي نسعى لزيادته والتوسع به على مستوى الجمهورية؛ لخدمة الفقراء وغير القادرين على تلبية احتياجاتهم من مثل هذه الخدمات.





وأوضح عبده أنه سيتم تشكيل مجموعة لجان فرعية من مجلس إدارة الشعبة لزيادة تنشيط الأدوار والسعي لتحقيق مطالب هذا القطاع، من بينها لجان (الصحة- التموين- المالية- المسئولية الاجتماعية- فض المنازعات- الشئون المالية).



