تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 646 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تراجعا بنحو 5 جنيهات فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة إغلاق البورصة العالمية على انخفاض سعر الأوقية عالميا.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 646 جنيها للجرام بدلا من 651 جنيها.



وسجل عيار ١٨ اليوم 554 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 738 جنيها بدلاً من 745 جنيها أمس، وتراجعت الأوقية لتسجل 1313 دولار بدلا من 1323 دولار.





فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5175 جنيها بدلا من 5210 جنيها أمس.

