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ياسر سليم رئيسًا لمجلس إدارة قنوات الحياة والعاصمة وراديو drn
الإثنين 30 أبريل 2018 08:07 م
ياسر سليم
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ياسر سليم
خاص المال
عُيِّن ياسر سليم، عضو منتدب ورئيس مجلس الإدارة لشبكة قنوات الحياة، حيث تم وضع خطة ضخمة لاستعادة نجاح وشهرة وريادة شبكة قنوات الحياة، جاء تعيين ياسر سليم بعد تجاربه السابقة مع المؤسسات الإعلامية ونجاحه في استعادة السيطرة عليها وعودتها للمنافسة والتقدم في السوق الإعلامي المتغير بشكل مستمر.
وأكد ياسر سليم أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات سريعة ومتطورة، خصوصا مع قدوم شهر رمضان المعظم، حيث أوضح سليم أنه في إطار إنهاء إجراءات التعاقد مع الوكيل الإعلاني الجديد لمجموعة قنوات الحياة ليبدأ العمل في أسرع وقت، ووضع خريطة مختلفة ومتميزة لشهر رمضان تستطيع من خلالها الحياة العودة لمجدها بل وأن تتخطاه.
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